Basket College Novara: arrivano Introini, Andretta e Tedoldi

È in questo clima che prosegue frenetico il cantiere di costruzione della prossima stagione dei Collegiali Novaresi, in particolare sul fronte dell’Under 19, arrivata terza in Italia alle finali nazionali, la base naturale della prima squadra. Sono dunque tre ad oggi i nuovi arrivati annunciati dalla Società: il 2006 Francesco Introini, guardia-ala proveniente dalla serie B di Oleggio, Gabriele Andretta 2005 ala grande, già inserito nel roster della serie A2 di Vigevano 1955, al College Novara tramite la formula di doppio tesseramento dopo aver disputato fino alla terminata stagione tutti i Campionati Eccellenza al College Basket Borgomanero. A loro si aggiunge ancora il playmaker 2005 Francesco Tedoldi, anche lui proveniente come Andretta dalla rosa di serie A2 di Vigevano, in uscita dalla foresteria di Piacenza nella scorsa stagione dove, anche lui come Andretta, ha raggiunto le ultime finali nazionali Under 19 Eccellenza.

«Siamo estremamente soddisfatti di questi nostri primi nuovi arrivati – commenta il Presidente di Basket College Novara Andrea Delconte - il Campionato di Serie C Interregionale sarà inevitabilmente di livello superiore rispetto al passato, era necessario attrezzarsi ma soprattutto non snaturarsi rispetto a chi vogliamo essere ed a quale sia il nostro progetto iniziale: quello di una Scuola di formazione, crescita ed affinamento di giovani talenti. In questo caso poi, con Tedoldi, Introini ed Andretta, saremo davanti ad un ulteriore salto di qualità: non soltanto riusciamo a formare e portare in campo i giovani del nostro vivaio, ma addirittura Basket College Novara viene scelta da giovani provenienti da altre Squadre e che ci raggiungono con entusiasmo per lavorare, migliorarsi ancora e magari far partire da noi il loro percorso di atleta. Come in effetti è già accaduto lo scorso anno con “Osa” Andrew Osawaru, che ha iniziato da noi la stagione per poi raggiungere direttamente la serie B».

Un commento tecnico sui nuovi arrivati del Coach Dario Frasisti: «Intanto parliamo di due ragazzi 2005 e di un 2006, quindi potremo adoperarli tutti anche per il Campionato Giovanile Under 19. Francesco Tedoldi è un ottimo atleta, dotato di una buona visione di gioco, aggressivo in difesa e veloce anche in attacco. Ha tanta voglia di dimostrare il suo talento, quindi il doppio tesseramento in A2 con Vigevano credo gli possa far molto bene per la sua crescita personale. Gabriele Andretta, buon fisico per poter combattere in difesa ed in attacco contro i pari ruolo, deve ancora imparare a leggere le varie situazioni di gioco e acquisire maggior sicurezza in attacco e maggior cattiveria in difesa. Potrebbe essere una stagione di svolta la sua perché avrà sicuramente responsabilità maggiori in campo. Di Francesco Introini dobbiamo dire intanto che è in ripresa da un infortunio ma conosciamo la sua grande presenza fisica tra gli esterni, la predisposizione per andare a rimbalzo e la sua mano delicata dalla distanza. Faremo di tutto per metterlo in condizione quanto prima ed al meglio».