Novipiù Monferrato Basket: Pietro Basta chiude il roster

Classe 2006, nasce a San Giovanni Rotondo e svolge tutta la trafila delle giovanili nella Giuseppe Angel di Manfredonia, nella stagione 2021/22 il primo assaggio di basket in prima squadra con il doppio tesseramento alla Sunshine Vieste in C Gold e la convocazione per i raduni della Nazionale Under 14. La stagione 2022/23 la chiamata di Brindisi con cui svolge i campionati giovanili e viene aggregato alla prima squadra, debuttando in Serie A il 20 Novembre nella sfida contro Pesaro. La scorsa stagione ha proseguito il suo percorso nelle giovanili della Stella Azzurra Roma, con cui ha vinto il titolo nazionale Under 19 Gold.

Coach Fabio Corbani - Novipiù Monferrato Basket: «Pietro è un ragazzo con grande passione e determinazione. L’ho allenato due anni fa, e lui si è affidato a noi per il completamento del suo sviluppo tecnico. Sono felice di poterlo nuovamente aiutare nel suo percorso, perché ritengo abbia importanti qualità tecniche e fisiche».