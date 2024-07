Fitarco Piemonte - Coppa Italia delle Regioni

Un weekend intenso, reso ancor più impegnativo dalle alte temperature, ma altrettanto soddisfacente quello che si è svolto a Città della Pieve (Perugia) in occasione della ventitreesima edizione della Coppa Italia delle Regioni 2024 “Memorial Gino Mattielli” . Il Piemonte torna nuovamente sul podio finale per regioni con una splendida terza posizione , a distanza di tre anni (terzo posto nell’edizione 2021 tenutasi ad Asti). La vittoria va alla Toscana con 12.910 punti, secondo posto per l’Emilia Romagna con 12.877 punti, terzo posto per il Piemonte con 12.535 punti . Oltre alla classifica finale vanno citati anche i podi delle singole gare Star: nella I gara Star (dedicata al settore targa Senior) il Piemonte conquista la prima posizione (3.517 punti) davanti alla Toscana (3.500) e al Veneto (3.306); nella II gara Star (riservata al settore targa Giovanile) il Piemonte conquista la terza posizione (6.294 punti), alle spalle di Emilia Romagna (6.817) e del Lazio (6.297). Nella III gara Star (Campagna) il Piemonte chiude in settima posizione (2.724 punti). Tanti i podi individuali che hanno contribuito alla scalata nella classifica complessiva.

I Gara Star

Doppietta nel ricurvo: Andrea Cammilleri (Arcieri Varian) conquista la vittoria, dopo la quinta posizione in qualifica, battendo agilmente in finale il ligure Gianmaria Losi 6-0; al femminile, vince Nicole Degani (Arcieri Iuvenilia), seconda in qualifica, in un’intensa sfida contro Loredana Spera (Toscana) conclusa 6-4.

Nel compound: si ferma in ottava posizione Stefano Casaroli (Arcieri di Volpiano), mentre chiude in quinta posizione Chiara Martinetto (Ar. Collegno).

II Gara Star

Negli junior maschili olimpico Federico Puglisi (DLF Alessandria) chiude in nona posizione, mentre al femminile Kaede Marsili (Arcieri Varian) è quinta.

Nona posizione per Giacomo Pino (DLF Alessandria) negli allievi maschili olimpici, mentre Emma Di Vita (Arcieri delle Alpi) conclude, inaspettatamente, la sua corsa ai quarti di finale.

Doppio podio nei ragazzi olimpico: Gabriele Protto (Arcieri Clarascum) conquista la terza posizione al maschile, battendo nella finalina Carlo Licordari (Lazio) 7-3; argento per Giada Marengo (Arcieri delle Alpi), prima in qualifica, che si arrende 0-6 in finale a Rachele Bandierini (Emilia Romagna).

Nel compound: grande vittoria di Mattia Corgiat Loia (Arcieri Iuvenilia), secondo al termine della qualifica, che si impone 144-137 su Alessio Corona (Friuli Venezia Giulia). Elisabetta Messina (Arcieri Langhe e Roero) chiude in nona posizione.

III Gara Star

Nell’olimpico maschile Gian Lorenzo Soldi (Arcieri di Volpiano) chiude in settima posizione, mentre Clelia Phyllis Ceriana (Arcieri delle Alpi) è nona.

Mattia Vieceli (Arcieri delle Alpi) chiude in nona posizione nel compound maschile; mentre al femminile, quinta posizione per (la zoppicante ma determinata) Debora Boggiatto (Ar. Collegno).

Nell’arco nudo maschile, Denis Brachet Barbuse (Arcieri Comp. degli Orsi) chiude in nona posizione; mentre Elisa Medico (Arcieri delle Alpi), dopo la quarta posizione in qualifica, conquista l’argento fermata solamente in finale 44-52 da Giulia Mantilli (Lazio).

Queste le parole del Presidente Regionale Paolo Ferrero al termine della manifestazione: «Mi trovo nella felice posizione di poter affermare: «La Coppa delle Regioni 2024 è andata bene!».

Ciò rende solo in parte le sensazioni che porta con sé questa competizione, che penso sia in assoluto la più bella, coinvolgente, difficile e “spietata” del calendario arcieristico.

Ho visto tutti fortemente coinvolti: gli atleti che veramente sono stati squadra, i tecnici che hanno visto finalmente il loro lavoro concretizzarsi sul campo, i dirigenti che hanno cercato di creare le condizioni migliori affinché tutto ciò prendesse forma.

In tutte le edizioni che ho potuto seguire da Presidente Regionale tutto ciò è stato espresso, ma non sempre si è riusciti a ottenere un risultato tangibile, questa volta sì; nonostante alcune ingenue disattenzioni, il risultato conferma, rilancia e rafforza la consapevolezza che il tasso tecnico e organizzativo del Piemonte è forte e profondo».

L’edizione 2025 della Coppa Italia delle Regioni tornerà in Piemonte a fine giugno prossimo, per la precisione a Venaria Reale (TO).



