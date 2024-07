Torino sede delle Paralimpiadi Invernali 2030

Con queste parole Alessandro Ciro Sciretti, Presidente del Comitato Organizzatore XXXII Giochi Mondiali Universitari invernali - l’appuntamento della neve e del ghiaccio che porterà oltre 2000 studenti-atleti da 55 Paesi del Mondo sulle montagne del Piemonte dal 13 al 23 gennaio 2025 – commenta la notizia della conquista da parte di Torino delle gare di pattinaggio di velocità alle Paralimpiadi Invernali 2030, assegnate dal CIO alla Città che le ospiterà presso il palazzetto dell’OVAL.

«In quest’ottica - conclude Sciretti - le Universiadi saranno una vetrina mondiale straordinaria, che terrà viva e alimenterà la Fiamma del Sapere in previsione dell’importantissimo traguardo del 2030. Vi aspettiamo quindi dopo le vacanze estive per dar via al festoso TOUR DELLA FIACCOLA di Torino 2025!».