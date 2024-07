Le Mini-Olimpiadi dello Sci Club Sauze d’Oulx

Sotto l’attenta guida degli allenatori dello Sci Club Sauze d’Oulx, che ha organizzato l’evento, i piccoli atleti si sono sfidati nelle più classiche discipline, come la corsa campestre, una gara a ostacoli, il salto in alto e quello in lungo, il lancio del Vortex, ma anche le gare di velocità pura come i 100 me tri ( 30 per i più piccini), senza dimenticare il tiro al bersaglio. Una serie di specialità che ha messo a dura prova i piccoli atleti ma anche gli allenatori, in versione accompagnatori ma anche severissimi giudici di gara.

Il tutto, come sempre, all’insegna del grande divertimento e della condivisione, ma anche di un certo impegno agonistico per raggiungere i propri obiettivi. Gli stessi ingredienti che da oggi a Parigi e dintorni animeranno tutti gli atleti impegnati nelle varie discipline della 33esima edizione delle Olimpiadi moderne, nate proprio in Francia alla fine del 19esimo secolo per volere di Pierre de Fredy, barone di Coubertin.

Una specie di spirito olimpico in miniatura, che ha pervaso Sauze, facendo divertire e sognare questi giovanissimi atleti. E da oggi tutti davanti alla tv a tifare per gli atleti più grandi, ai quali Sauze d’Oulx invia un grande in bocca al lupo!