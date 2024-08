10ª Edizione della Orta 10 in 10

Dieci… e lode. La Orta 10 in 10 , nel suo decimo anno di vita, si regala un’edizione davvero stellare. L’evento podistico organizzato dal Club Super Marathon Italia , in programma da sabato 3 a lunedì 12 agosto 2024 sulle sponde del Lago d’Orta , sarà una vera e propria parata di campioni del mondo dell’ultramaratona. La formula, almeno a parole, è molto semplice: vince chi corre 10 maratone in 10 giorni consecutivi nel minor tempo. Una sorta di sfida a tappe, per instancabili amanti delle lunghe distanze. Da una parte c'è il desiderio di mettersi alla prova, spostando il proprio limite un po' più in là. Dall'altra la voglia di confrontarsi ogni giorno con altri ultrarunner, vivendo una sorta di avventura collettiva.

Sono diversi i top runner internazionali che ogni giorno, alle ore 8:00, si presenteranno al via, nella piazzetta Europa del Lido di Gozzano, dove verrà allestito il Marathon Village che, quest'anno, sfocerà direttamente sulla spiaggia del Lido. Spiccano ad esempio le presenze dello spagnolo Ivan Penalba Lopez e del norvegese Simen Holvik, vincitori rispettivamente della 100 km e della 24 ore di Torino dello scorso marzo al Parco Ruffini. Ma attenzione anche a un habitué dell’ultracorsa sul Lago d’Orta, lo scozzese Adam “Tango” Holland, vincitore di ben cinque edizioni della Orta 10 in 10, nonché detentore di diversi primati legati al mondo della corsa, e la norvegese Therese Falk.

A questo poker di fuoriclasse vanno aggiunti il 76enne pratese Giorgio Pelagalli, valido portacolori del Club Super Marathon Italia, e l'82enne tedesca Sigrid Eichner, la donna che ha corso più maratone al mondo (ben 2.313 registrate sulla Mega Marathons List, che posiziona l'inossidabile berlinese al quarto posto della classifica assoluta che comprende anche gli uomini).

Questa pattuglia di atleti, tenterà di portare a casa ben quattro Guinness World Records, tutti autorizzati dalla nota organizzazione londinese. Nello specifico si tenterà di battere il record di Adam Holland per le dieci maratone più veloci corse in dieci giorni consecutivi, sfida tra il detentore del primato, appunto Holland, che nel 2017 completò le sue dieci fatiche in dieci giorni con il tempo complessivo di 27h38'36, e lo spagnolo Penalba Lopez. La norvegese Falck tenterà di portarsi a casa lo stesso titolo ma nella versione femminile (il tempo da battere è quello dell’inglese Sally Ford, capace di fermare il crono complessivo a 36h38').

Gli altri due Guinness che potrebbero trovare casa sul Lago Dorato verranno tentati dal classe 1948 Pelagalli e dalla classe 1940 Eichner, che terminando la loro fatica lunga dieci giorni potrebbero diventare rispettivamente l'uomo e la donna meno giovani ad essere riusciti nell'impresa. Pelagalli deve battere il record del neozelandese Jim Kerse, che completò l'impresa a 73 anni e 355 giorni, mentre Eichner corre idealmente contro la recordwoman inglese Hillary Wharam, che nel 2019 chiuse la decima maratona in altrettanti giorni proprio nel giorno del suo 78° compleanno.

Ma alla Orta 10 in 10 ci saranno anche tantissimi altri i protagonisti. Tra questi non si può non citare l’inossidabile podista pugliese Vito Piero Ancora, primatista nazionale per numero di maratone e ultramaratone corse in carriera, al quale faranno compagnia moltissimi del 1.400 soci che animano la vita del Club.

Come nelle passate edizioni, i podisti potranno scegliere su quale distanza mettersi alla prova: 10 km, mezza maratona e maratona. La novità, per arricchire ulteriormente l’offerta, è nella possibilità di correre una prova sui 50 km, esclusivamente nella giornata di domenica 11 agosto 2024.

Gli iscritti sono già più di 360, l'organizzazione punta ad andare oltre quota 400: una cifra notevole, considerando l'impegno e la durata della manifestazione. Un altro dato molto interessante è quello relativo ai finisher complessivi,ovvero alla somma dei podisti giunti al traguardo delle tre corse (10, 21 e 42 km) nell'arco dei dieci giorni di gara. La Orta 10 in 10, già primatista tra le serie di maratone più partecipate, punta a sfondare il tetto dei 2.000 finisher, migliorando così il record di 1.986 finisher registrato nell’edizione del 2019.

La dieci giorni gozzanese sul Lago d'Orta sarà anche l'occasione per presentare tutte le novità dell’autunno e inverno che il Club Super Marathon Italia ha in serbo per gli amanti delle lunghe distanze. Teatro delle presentazioni sarà il Lido di Gozzano, dove quest'anno verrà allestito il Marathon Village e dove dal chiosco, come tradizione, verranno generosamente distribuite bevande e vivande per far recuperare a tutti le forze spese durante la corsa. Nutrito anche il programma delle gite e delle feste che si terranno rispettivamente sabato 3 (festa di apertura) e domenica 12 agosto (festa di chiusura), a cui si aggiunge la novità dell'aperitivo sul lago in battello, dalla sponda di Gozzano a quella di Omegna e ritorno: un'esperienza che, poco ma sicuro, offrirà un punto di vista del tutto nuovo di questa incantevole location.