Bertram Derthona: la preseason parte il 18 agosto

È fissato per domenica 18 agosto il raduno della Bertram Derthona che aprirà la stagione 2024/25 della squadra bianconera. Il cammino della nuova formazione allenata da Walter De Raffaele inizierà nella Cittadella dello Sport di Tortona per il primo incontro conoscitivo e per il primo saluto ai tifosi con il classico aperitivo in città.

Fitto di impegni il calendario della preseason che porterà al via del quarto campionato di Serie A e della seconda partecipazione europea alla Basketball Champions League nella storia del club dei Leoni.

Il ritiro pre-stagionale si svolgerà per la terza volta nelle ultime quattro stagioni a Sauze d’Oulx dal 21 al 26 agosto, a conclusione del quale avverrà la prima uscita amichevole in programma il 26 agosto alle ore 17, con la Bertram a sfidare il BCC Monthey-Chablais, formazione del massimo campionato svizzero. Il 31 agosto alle ore 20 è previsto il secondo test in casa della Libertas Livorno neopromossa in Serie A2.

Mercoledì 4 settembre alle ore 18.30 i Leoni affronteranno i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano, presso il campo della facility della Cittadella dello Sport con accesso ad invito le cui modalità modalità saranno comunicate nei giorni precedenti l’amichevole.

Il percorso di avvicinamento alle gare ufficiali proseguirà con tre tornei quadrangolari nei successivi tre weekend. Si parte il 7-8 settembre con il Preseason Tournament di Trapani, ospiti di Trapani Sharks insieme a Partizan Belgrado e ai giapponesi dei Ryukyu Golden Kings. Si prosegue il 14 e 15 a Lucca, dove il Derthona si presenterà da campione in carica al 9° Trofeo Carlo Lovari per contendersi il trofeo con Umana Reyer Venezia, battuta in finale l’anno scorso, Napoli Basket, vincitore della Coppa Italia 2024, ed Estra Pistoia, prima avversaria in semifinale alle ore 21. L’ultima verifica ci sarà il 21 e 22 settembre con la 1^ Lake Basket Cup a Lecco, dove la Bertram sarà presente insieme a UnaHotels Reggio Emilia, Openjobmetis Varese e Nutribullet Treviso, avversaria nella semifinale delle ore 16.

Finito il ciclo di amichevoli sarà tempo di campionato e coppa europea, con l’esordio casalingo in Serie A il 29 settembre contro la Vanoli Cremona e in BCL il 2 ottobre sempre al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato contro i tedeschi dei Niners Chemnitz.

Nei prossimi giorni verrà svelata la campagna abbonamenti che permetterà a tutti i tifosi di seguire la squadra con la solita passione e affetto.