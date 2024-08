FIN Piemonte: Sara Curtis, un'Olimpiade per crescere

Un'Olimpiade per crescere, imparare dalle più forti e pianificare un futuro che è tutto dalla sua parte. Quattordicesimo tempo ed eliminazione nei 50 stile libero per Sara Curtis. La piemontese di Savigliano - 18 anni il 19 agosto, tesserata per Esercito e CS Roero, seguita da Thomas Maggiora e campionessa europea juniores - tocca in 24"71, dopo aver nuotato in 24"67 in batteria. Curtis si ferma a quindici centesimi dal suo record italiano di 24"56 - siglato agli Assoluti di Riccione, quando cancellò il 24"72 di Silvia Di Pietro dell'agosto 2022 - e a 37 centesimi dalla qualificazione alla finale. La più veloce, come al mattino, è la fuoriclasse svedese e oro nella doppia distanza Sarah Sjoestroem - novantasette medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei - con il primato della manifestazione in 23"66.