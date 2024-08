Fulgor Basket: Diego Terenzi è rossoverde!

«Siamo molto contenti di aver ulteriormente rinforzato il reparto esterni in vista di un campionato molto duro - le parole del DS Filippo Fanchini. Diego conosce già coach Eliantonio, conosce l’ambiente Fulgor e dunque, nonostante il problema che lo tiene momentaneamente ai box, siamo certi che il suo inserimento sarà più semplice rispetto a quello di qualsiasi altro giocatore. Inoltre, Diego dispone delle caratteristiche tecniche e dei valori umani sui quali questo gruppo è stato fondato».

«Sono veramente contento di poter tornare alla Fulgor Basket - le prime parole di Diego Terenzi. Sono sempre rimasto in buoni rapporti con la società e con le persone che le stanno attorno. Per me è come tornare a casa! Sono molto grato al Club per l’opportunità che mi è stata concessa, in una situazione delicata come quella legata al mio infortunio: ringrazio innanzitutto la dirigenza e l’allenatore. Voglio tornare il prima possibile per dare il mio contributo alla squadra. Gli obiettivi sono quelli di fare un campionato di livello, per me l’inizio non sarà semplice, ma sono sicuro che in questo ambiente, in questa società, che ho tifato anche quando ero lontano, riuscirò a dire la mia. Non vedo l’ora di arrivare in Città e sono sicuro sarà un’annata piena di soddisfazioni».