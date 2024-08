Oleggio Basket: si parte, Michele Catalani head coach

Nato ad Arezzo il 25 aprile 1984, Catalani è responsabile tecnico del settore giovanile Olimpia e coach della U19. Quella per il basket è una passione che Catalani ha ereditato in famiglia, muovendo i primi passi da allenatore giovanissimo già all’età di 16 anni nell’Etruria Pallacanestro, poi Sba Arezzo, nella sua città natale. Da qui inizia il percorso: nel 2007 arriva la chiamata della Mens Sana Siena dove, nel 2011, diventa Responsabile del Settore Giovanile. Passa poi una stagione alla Stella Azzurra e quindi di nuovo Mens Sana Siena alla guida del vivaio biancoverde. Nel 2016 la chiamata di Lucca dove è capo allenatore in serie B. Due anni importantissimi in Sicilia alla guida della serie B della Moncada Agrigento: nel 2020/2021 raggiunge con la squadra la finale per il salto di categoria perdendo con Chiusi solo a gara 5, l’anno dopo però la serie A2 diventa realtà e Catalani è eletto miglior allenatore della serie B.