BEA Chieri, colpo sotto canestro: arriva Luca Nebiolo

Ala grande classe 1999, 197 centimetri di altezza, muove i primi passi alla Sisport Torino. Nel suo percorso giovanile, passa prima dalla Pallacanestro Moncalieri San Mauro, poi approda alla Reale Società Ginnastica di Torino, con cui esordisce nei campionati senior nel 2017. Qui, vince la Serie C Silver guidato da una vecchia conoscenza del mondo BEA come coach Carlo Vassalli e, l’anno dopo, partecipa alla C Gold dimostrando nonostante la giovane età di poter essere un giocatore importante anche nel massimo palcoscenico regionale.

Per 3 anni poi indossa la maglia del Tam Tam Torino, con cui accede a una finale di C Silver e conquista due importanti salvezze da grande protagonista. Nella scorsa stagione, da avversario, ha sempre ben figurato negli scontri diretti con BEA e ora sposa il Progetto chierese.