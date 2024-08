Oleggio Magic Basket: piena fiducia a... Riki Nalon

Per lui confermato il doppio impegnato, in prima squadra e nel settore giovanile: ricoprirà il ruolo di primo assistente in B Interregionale a fianco di coach Michele Catalani e sarà responsabile tecnico dell’intero settore giovanile guidando in prima persona l’Under 17. La sua professionalità, il suo impegno, la sua competenza, il suo cuore soprattutto nella parte più delicata della stagione, il legame che ha saputo creare con i suoi ragazzi, solo alcuni degli aspetti che sono stati particolarmente apprezzati dalla società.