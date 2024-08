Novipiù Monferrato Basket, il 12 Agosto si comincia!

A partire dal giorno successivo la squadra si allenerà con doppio turno, mattutino dalle 9.30 e pomeridiano dalle 18, sempre al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. Sosta prevista per Ferragosto. La mattina del 17 agosto i ragazzi saranno impegnati presso il campo sportivo Bianchi di Oltreponte in una seduta di test atletici, il pomeriggio sempre dalle 18 lavoro in palestra. Domenica pomeriggio e lunedì mattina riposo, per riprendere poi con le solite doppie sedute, che saranno sempre aperte al pubblico. La seconda settimana continuerà al palazzetto con doppia sessione giornaliera con riposo previsto per domenica pomeriggio e lunedì mattina.

Il primo impegno precampionato è in programma per il 31 Agosto alle ore 18 al PalaEnergica Paolo Ferraris contro gli svizzeri della Spinelli Massagno. A Settembre poi la squadra sarà impegnata nel Memorial "Ceccho Mattighello" che si svolgerà il 6-7 a Ponzano (Tv) contro Rucker San Vendemiano, Vicenza e Roseto, tutte compagini di Serie B Nazionale. Il weekend successivo (14-15 Settembre) la Novipiù parteciperà ad Omegna ad un quadrangolare con i padroni di casa, Treviglio e gli svizzeri del Lugano. L'ultimo impegno in programma sarà a Treviglio sabato 21 settembre. In via di definizione eventuali altre gare amichevoli che saranno comunicate successivamente.

L'elenco dei convocati per il raduno e dei giovani del settore giovanile che saranno aggregati:

4- PIETRO BASTA

5- SIMONE VECERINA

8- MARCO RUPIL

11- FRANCESCO GUERRA

12- UMBERTO STAZZONELLI

14- NICCOLO' MARTINONI

18- JAKUB WOJCIECHOWSKI

20- DALTON PEPPER

34- MAMOUDOU DIA

35- FRANCESCO MARCUCCI

Aggregati:

MARIO BERTAINA (2006)

LUCA RAVIOLI (2006)

ANDREA MIGLIETTA (2006)

LEONARDO VURCHIO (2006)

MATTIA LEUZZI (2007)

GIOVANNI BUSCALDI (2008)

RICCARDO DEMEZZI (2008)