Oleggio Basketball accanto al piccolo grande guerriero Aloniab

I canestri belli sono quelli che ti fanno battere il cuore, quelli che sanciscono una vittoria, quelli che arrivano allo scadere di un’azione e quelli che… centrano perfettamente la retina anche fuori dal campo. Nella mattinata di oggi, domenica 11 agosto, il presidente Mauro Giani e il vice presidente Flavio Bisagni hanno fatto visita ad Aloniab , un bambino di 6 anni proveniente dall’Eritrea molto vivace, con un dolcissimo sorriso e già un grande guerriero. Aloniab è ospite in questi giorni, insieme alla sua mamma Samrawit , al suo fratellino di cinque mesi Marco e a Birikti , mediatrice culturale, proprio a Oleggio nell’abitazione in gestione dell’Oleggio Basketball dove durante l’anno abitano gli atleti che arrivano da fuori. Un gesto reso possibile grazie a Mulinelli di Sabbia , l’associazione di Oleggio che con tanti progetti si prende cura anche di diversi bambini a distanza, fra cui proprio Aloniab. Al piccolo la società oleggese ha regalato una divisa da gioco, che indossano proprio i suoi coetanei in campo e altri gadget targati Oleggio Basketball.

Aloniab è un guerriero: ad agosto 2023 gli viene diagnosticato un linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico e il referto medico parla chiaro, ha bisogno di cure all’estero. “Mulinelli di sabbia” fa partire così una grande macchina di solidarietà e a ottobre, dopo tante peripezie, problemi risolti e il cuore di tante persone, il piccolo viene accolto dall’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma insieme alla mamma, incinta di Marco. Entrambi, insieme a Birikti, diventata poi socia dell’associazione oleggese, vengono accolti in una struttura a Formello fuori Roma gestita da un’associazione locale. In tutto ciò si sente subito anche la solidarietà della comunità oleggese grazie a una raccolta fondi attivata da “Mulinelli di sabbia” e che trova un buonissimo riscontro.

Aloniab viene sottoposto a numerose cure senza perdere mai il suo sorriso; la tac di marzo dice che la malattia “non è più attiva”. Non solo, la bellissima notizia arriva a giugno: lo stato della malattia è definito in “remissione”, al piccolo spetta una fase di osservazione e valutazione che durerà circa un anno e che consentirà di stabilire se la guarigione è completa. Il guerriero e la sua famiglia rimarranno per tutto l’anno a Roma, perché c’è il rischio che non sia possibile poi uscire dall’Eritrea una volta tornati. Anche se “oleggese” per pochi giorni di vacanza e relax, la sua famiglia sarà per sempre legata alla città: il fratellino Marco sarà battezzato proprio a Oleggio venerdì 16 agosto.

Massimo Idda, presidente di “Mulinelli di sabbia”: «Aloniab è per noi il bambino del destino, - dice sorridendo - tutto si è incastrato perfettamente a suo favore, ci sono stati e ci sono tanti ostacoli, ma arriva sempre il Sì e non è scontato anzi, seguiamo tanti altri bambini che purtroppo non sono stati fortunati come lui. Sentire il calore degli oleggesi e la solidarietà è importante. Grazie all’intera comunità e a Mauro Giani, è bellissimo fare rete».



Il presidente Mauro Giani e il vice Flavio Bisagni: “Il basket è anche questo e ogni volta che possiamo cerchiamo nel nostro piccolo di fare qualcosa di importante che vada al di fuori del campo di gioco. Aiutare Massimo, Aloniab e la sua famiglia ci ha fatto molto piacere, sopratutto è stato emozionante vedere la reazione e gli occhi di Aloniab quando ha visto la divisa che gli abbiamo portato. L’ha indossata subito, un vero Squaletto”.