Ferragosto in gara per Overall Tre Colli

Saranno le strade della classica Firenze Viareggio il campo di gara nel giorno del Ferragosto per Sasso, Bisoni, Tibald, Belloni, Ponti, Morello, guidati dai ds. Luciano Gori e Francesco Baldi, meccanico Antonio Capuzzo. Una prova che spesso ha visto protagonisti i nostri colori e che bene si adatta alle caratteristiche di Luca Belloni e Giovanni Morello quest'ultimo gia' in evidenza alla recente corsa di Briga Novarese.

Su fronte Daniel Gianello, prosegue a Torino il percorso ospedaliero con piccoli progressi. Tutto il Team idealmente lo spinge per raggiungere al piu' presto quel risultato che lo sfortunato corridore si merita. FORZA DANIEL!