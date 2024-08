Oleggio Basketball: Toffanin e Garavaglia nuovi Squali!

Davide Toffanin

Nato il 18 a gennaio a Monza dove vive, Davide ha la palla a spicchi in mano dall’età di 4 anni e si innamora di questo sport sia perché è di squadra quindi con un obiettivo comune da raggiungere sia grazie allo zio Salvatore, ex cestita. Il neo Squalo inizia all’Agrate Canarins e rimane per nove anni, poi si trasferisce all’Aurora Desio per due: qui in U13 la squadra chiuse seconda alle finali regionali e in U14, lo stesso anno, Davide e compagni sono vice campioni italiani e lui stesso è premiato nel miglior quintetto della competizione come sotto-età. Nello stesso anno è anche inserito nella squadra U14 della Lombardia nel torneo “Sardinia Cup”.

Da Desio Davide passa all’Olimpia Milano, società con cui all’età di 12 anni aveva già disputato due tornei a Bologna, entrambi vinti con premio di mvp. Con la maglia di Milano lo Squalo con i compagni conquista il secondo posto alle finali nazionali U17 e viene convocato per giocare la “Adidas Next Generation Euroleague” a Monaco. Nella stagione appena passata arrivano lo scudetto U19 e la vittoria della Next Generation LBA. In Europa la squadra partecipa come squadra U18 al torneo internazionale Adidas Next Generation Tournament a Belgrado chiuso al secondo posto con qualificazione alle “Final Eight next gen Euroleague” a Berlino.

Da grande Davide sogna di fare il giocatore di basket professionista, mentre come piano B vorrebbe rimanere nel mondo dello sport facendo il preparatore o il fisioterapista. Questa estate si è diplomato all’Itis meccanica meccatronica e ora sta preparando l’esame per accedere all’Università Statale di Milano per fare Scienze motorie sportive.

Le sue parole: «Mi aspetto una stagione positiva in cui io e la squadra daremo il massimo per posizionarci al miglior posto possibile. Spero che questa stagione mi aiuti a crescere dal punto di vista tecnico e che aumenti il mio bagaglio di esperienze nel campionato Senior».

“Spinto” dalla mamma a fare una qualsiasi attività fisica prova tanti sport ma è il basket che gli fa battere subito il cuore e le belle conseguenze sono evidenti! L’Oleggio Magic Basket dà il benvenuto a Diego Garavaglia, guardia classe 2007 che indosserà la maglia numero 23 (e parteciperà al campionato U19 Eccellenza con la maglia di Milano).

Nato il 4 aprile a Milano, residente a Cornaredo, Diego inizia a giocare nella società di casa, la Virtus Cornaredo, a 5 anni e a 8 si accasa nella MiniOlimpia. Con la maglia di Milano, poi nel settore giovanile, raggiunge tre finali nazionali consecutive, arrivando ben due volte sul tetto d’Italia, per poi vivere la fantastica esperienza l’anno scorso alle Final Eight di Eurolega che ha permesso al neo Squalo e ai compagni di confrontarsi con i migliori club giovanili a livello europeo. A tutto questo si aggiunge anche la Nazionale: con la maglia azzurra Diego è riuscito a guadagnarsi ben due medaglie d’argento, una agli Europei U16 e una ai Mondiali U17 appena conclusi a Istanbul.

Da grande il lavoro dei sogni della guardia è quello di vivere per merito di questo sport, però accantonato il basket, avrebbe già due opzioni ipotetiche, la prima di tutte fare il cuoco, la seconda diventare fisioterapista. Diego sta frequentando il liceo paritario sportivo a Milano, che lo aiuta a organizzarsi al meglio per tutti i suoi impegni sportivi.

Le sue parole: «Da questa stagione mi aspetto qualcosa che possa servire a noi “ragazzi” per crescere e maturare in un campionato senior, e che possa darci un enorme mano per il nostro futuro!».