Bertram Derthona: amichevole precampionato contro Milano

C’è un motivo in più per correre, letteralmente, ad acquistare l’abbonamento stagionale 2024/25 della Bertram Derthona e non perdersi così lo spettacolo dal vivo delle 18 partite casalinghe sicure dei bianconeri tra campionato di Serie A e Basketball Champions League.

Per l’amichevole di mercoledì 4 settembre alle ore 18:30 contro i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano, che segnerà la storica apertura per una gara di basket del campo della facility della Cittadella dello Sport di Tortona, la Società ha deciso di invitare ad assistere al match le prime 200 persone che sottoscriveranno la tessera da lunedì 26 agosto, data ufficiale dell’apertura della campagna abbonamenti “Our Story! It’s just begun”, fino al raggiungimento dei 200 inviti. L’invito sarà riservato al solo abbonato, senza accompagnatori.

Per prezzi e modalità di acquisto degli abbonamenti consultare l’apposita sezione Ticketing su www.derthonabasket.it.

Nella prossima settimana sarà invece disponibile il link di prenotazione per essere testimoni del debutto assoluto in preseason della squadra di coach Walter De Raffaele, in programma il 26 agosto alle ore 17 contro gli svizzeri del BBC Monthey-Chablais a chiusura del ritiro di Sauze d’Oulx.