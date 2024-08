Oleggio Basketball, ecco Karem e Lonati

Omar Karem Nato il 31 gennaio a Milano, “tutto” è nato da un canestrino ricevuto come regalo a 5 anni: da lì è scattata la curiosità e la voglia di giocarci tutti i giorni. L’inizio del percorso minibasket è all’Aurora Milano, dopo quattro anni Omar si trasferisce alla MiniOlimpia indossando poi sempre gli stessi colori. Tante le soddisfazioni: lo scudetto nazionale in U15, U19, la Next Generation Lba e la partecipazione per due volte al torneo internazionale Adidas Next Generation Tournament, nella stagione passata a Belgrado chiuso al secondo posto con qualificazione alle “Final Eight next gen Euroleague” a Berlino.

Omar fa parte della nazionale marocchina: lo scorso anno ha partecipato con la U16 alla Coppa d’Africa e quest’anno farà il bis con la squadra U18: la competizione si terrà dall’1 al 14 settembre a Johannesburg in Sudafrica. Studente di liceo scientifico, Omar mira a diventare un giocatore professionista e/o comunque rimanere nel mondo dello sport e del basket.

Le sue parole: «Sarà la mia prima esperienza nel mondo dei Senior, mi aspetto che sarà un anno difficile ma durante il quale imparerò tanto».

Nuovo tassello reparto “guardie”: benvenuto Achille Lonati! Classe 2007, maglia numero 22 sulle spalle, Lonati come i compagni prenderà parte al suo primo campionato Senior oltre al campionato U19 Eccellenza con la maglia di Milano.

Nato a Magenta il 22 gennaio, di Gropello Cairoli in provincia di Pavia, Achille si avvicina al basket grazie, come spiega lui stesso, alla nonna: abbastanza timido, è proprio lei che, nell’accompagnare il fratello più grande all’allenamento, chiede un pallone per farlo palleggiare fuori dal campo finché non si decide anche lui a giocare!

Svolge quasi tutto il settore minibasket alla Lomellina Mini Basket per trasferirsi in Olimpia dalla categoria Esordienti. Tante le soddisfazioni: lo scudetto nazionale in U15, U19, la Next Generation Lba. Anche per il neo Squalo due prestigiosi argenti: all’Europeo U16 e al Mondiali U17. Pronto a frequentare l’ultimo anno di liceo scientifico Achille sogna di diventare giocatore di basket, senza però trascurare lo studio.

Le sue parole: «Mi aspetto sicuramente di fare tanta esperienza, sono contento di potermi mettere alla prova nel basket Senior. Per quanto riguarda il campionato U19 spero che riusciremo a ripetere i risultati dello scorso anno».