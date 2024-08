Oleggio Basketball: benvenuti Suigo e Grassi

Nato a Tradate, dove vive, il 29 gennaio, quello di Luigi è un percorso un po’ particolare: si innamora del basket a sette anni, ci gioca per un po’, poi per un problema legato alla crescita è costretto a pazientare fino ai 12 anni. Fin qui gioca sempre nella società di casa, poi, grazie a un campus estivo a Varese si trasferisce alla Pallacanestro Varese dove, nel tempo, raggiunge con i compagni le finali nazionali U15 uscendo ai quarti. Nel 2022 si accasa all’Olimpia Milano e nella sua bacheca per ora ci sono lo scudetto U19 e la Next Generation Lba. Con la maglia della nazionale brillano due argenti: all’Europeo U16 l’estate scorsa e al Mondiale u17 questa estate 2024.

Studente dell’istituto tecnico Amministrazione finanza e marketing, Luigi come i compagni sogna di diventare un giocatore di basket, idea che ha maturato nel corso del tempo accantonando quella che ha aveva da piccolino di diventare ingegnere aerospaziale, come racconta sorridendo.

Le sue parole: «Cosa mi aspetto? Tante cose, un miglioramento sicuramente personale e anche una bella stagione da parte della squadra sia in B sia in U19»

Mattia Grassi

Nato il 5 ottobre a Voghera, di Vigevano, Mattia inizia “tardi” a giocare a basket, quando ha 9 anni, alla Cat Vigevano e vi rimane anche per la prima parte del settore giovanile. Durante la stagione U15 arriva la chiamata dalla Stella Azzurra e Mattia si trasferisce arrivando con la squadra secondo alle finali nazionali proprio contro Milano, la stessa Olimpia che nell’estate 2022 lo chiama e il neo Squalo accetta subito con entusiasmo.

Mattia è studente di liceo linguistico con lingua cinese, da grande vorrebbe fare il giocatore e post carriera vorrebbe rimanere comunque nel mondo dello sport, magari della fisioterapia, seguendo le orme della mamma e del nonno.

Le sue parole: «Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere insieme, a differenza dei miei compagni io non ho mai vinto nulla e per questo sono ancora più motivato!»