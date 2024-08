Oleggio Basketball, benvenuti Alberti e Youssef

Reparto playmaker chiuso: l’Oleggio Magic Basket dà con entusiasmo il benvenuto a Jacopo Alberti, play classe 2006 pronto per la sua prima B Interregionale e per il campionato U19 Eccellenza con la maglia di Milano. Indossa la maglia numero 1.

Nato il 31 agosto a Busto Arsizio, di Cassano Magnago, Jacopo si appassiona al basket vedendo il fratello giocare ed entra a giocare in Olimpia Milano 10 anni fa senza cambiare mai maglia. Con i compagni vince lo scudetto U19 e la Next Generation Lba. Frequenta il liceo delle scienze applicate.

Le sue parole: «Cosa mi aspetto? Di divertirmi e di fare esperienza con giocatori più esperti».