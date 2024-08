Il recap della prima amichevole precampionato della Bertram Derthona

E’ andata in archivio la prima uscita precampionato della Bertram Derthona 2024/25. Nella sfida che ha chiuso il ritiro di Sauze d’Oulx, al Pin Court della località montana della Val di Susa la formazione allenata da Walter De Raffaele ha vinto per 99-61 contro il BBC Monthey-Chablais, squadra del massimo campionato svizzero.

Si è trattato di uno scrimmage con punteggio riazzerato ad ogni fine quarto, la squadra bianconera ha portato a casa tutti i quattro periodi, in maniera più evidente il primo, leggermente più combattuti il secondo e soprattutto l’ultimo. E’ stata l’occasione per iniziare a vedere come procede l’integrazione dei diversi volti nuovi, soprattutto tra i giocatori stranieri, con i tanti confermati della passata stagione, tra i quali un Ismael Kamagate inarrestabile dentro l’area come testimonia l’eloquente 9/9 da due per 21 punti e 9 rimbalzi in nemmeno 16 minuti giocati.