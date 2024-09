Fitarco Piemonte: Campionati Italiani Campagna, tanti podi piemontesi

Titoli assoluti – Nel ricurvo femminile, Aiko Rolando (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) conquista il bronzo.

Nel compound maschile è un podio tutto piemontese: Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) conquista il titolo battendo 66-61 Mattia Vieceli (Arcieri delle Alpi), terzo posto per Mattia Corgiat Loia (Arcieri Iuvenilia). Al femminile, titolo italiano per Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia), che si impone 58-47 nella finale contro Elisa Baldo.

Oro nell’arco nudo maschile per Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) vincente 50-46 su Simone Barbieri.

Enzo Lazzaroni (Arcieri delle Alpi) conquista infine il titolo nel longbow.

Nelle squadre maschili gli Arcieri delle Alpi (Dezani, Seimandi, Vieceli) conquistano l’argento mentre per gli Arcieri Iuvenilia (Bruno, Costantino, Morello) c’è il terzo posto finale.

Bronzo anche nel mixedteam olimpico, sempre per gli Arcieri Iuvenilia (Rolando, Morello).

Nel mixedteam compound la finale è un derby piemontese che vede gli Arcieri Iuvenilia (Bruno, Aloisi) imporsi 81-73 sugli Arcieri delle Alpi (Franchini, Vieceli).

Gli Arcieri delle Alpi (Medico, Seimandi) conquistano il bronzo nel mixedteam arco nudo e il titolo italiano longbow con le frecce di Lazzaroni e Giordano.

Titoli di classe – Marco Morello (Aeronautica/Arcieri Iuvenilia) conquista il titolo di classe nel ricurvo senior maschile (359 punti); al femmile, seconda posizione per Aiko Rolando (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) con 350 punti. Tra le master femminili, terzo posto per Anna Botto (Arcieri delle Alpi) con 310 punti. Gian Lorenzo Soldi (Arcieri di Volpiano) è secondo tra gli junior maschili (327 punti), stessa posizione al femminile per Clelia Phyllis Ceriana (Arcieri delle Alpi) con 303 punti. Emma Di Vita (Arcieri delle Alpi) chiude terza nelle allieve femminili con 325 punti. Argento per Edoardo Berton (Arcieri delle Alpi) con 311 punti.

Titolo di classe compound senior maschile per Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia), con 413 punti e al femminile per Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) con 401 punti, terza posizione per Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) con 396 punti. Tra gli junior maschili, secondo posto per Mattia Corgiat Loia (Arcieri Iuvenilia) con 393 punti e terzo posto per Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) con 387 punti. Al femminile, titolo per Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi) con 392 punti.

Nell’arco nudo senior maschili, secondo posto per Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) con 342 punti. Tra i master maschili, terza posizione per Davide Costantino (Arcieri Iuvenilia) con 305 punti e secondo posto al femminile per Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) con 289 punti.

Risultati completi