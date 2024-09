Bertram Derthona, domani l’amichevole contro Milano

Si alza in maniera consistente il livello dei test precampionato della Bertram Derthona . I bianconeri di coach Walter De Raffaele sono alla vigilia di quattro giorni in cui affronteranno due squadre di Eurolega nei due appuntamenti-clou della preparazione estiva, almeno per il blasone delle avversarie, dopo i precedenti confronti con gli svizzeri del Monthey-Clablais e con la Libertas Livorno neopromossa in A2. Si comincia domani contro l’ EA7 Emporio Armani Milano , si prosegue sabato in Sicilia con la sfida al Partizan Belgrado nella semifinale del quadrangolare organizzato dalla Trapani Shark.

ATTESA L’attenzione del mondo Derthona è particolarmente proiettata, non soltanto per l’imminenza cronologica, sulla sfida di domani alle ore 18:30 contro i tre volte Campioni d’Italia in carica. La giornata di mercoledì 4 settembre resterà a suo modo nella storia del club dei Leoni, l’apertura - per la prima volta dalla sua costruzione - del campo della facility della Cittadella dello Sport “Pietro e Marcellino Gavio” di Tortona per una partita di pallacanestro ha creato grande attesa negli appassionati tortonesi e non solo dal momento in cui è stata annunciata. Enorme la curiosità per conoscere e “testare” in un’occasione ufficiale uno dei due impianti di gioco della Cittadella, già in uso dall’estate 2023 per gli allenamenti della Bertram e della femminile del BCC Derthona Basket, in attesa di poter inaugurare l’arena da cinquemila posti che diventerà la nuova casa della Bertram nel corso dell’attuale stagione.

A rendere più affascinante il tutto c’è ovviamente il valore degli avversari, che hanno mostrato ritmi subito alti nell’esordio di sabato scorso vinto in casa contro l’Openjobmetis Varese, battuta dagli uomini di Ettore Messina per 112-71 con il tabellone riazzerato ad ogni fine quarto.

Tre ex milanesi tra i padroni di casa, Tommaso Baldasso, il neoarrivato Paul Biligha, entrambi con due scudetti all’attivo nella loro comune militanza nell’Olimpia, e Ismael Kamagate, mentre dall’altra parte il nuovo co-capitano Giampaolo Ricci ha giocato a Tortona nel 2016/17.

INGRESSO L’accesso alla partita è riservato esclusivamente alle 200 persone che per prime hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale alle 18 partite casalinghe sicure della Bertram tra Serie A e Basketball Champions League. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 17:30, solo per chi è in possesso del biglietto.

CAMPO LUIGINO FASSINO La sfida con Milano rappresenterà anche l’occasione dell’intitolazione del parquet su cui si giocherà a Luigino Fassino, icona storica della dirigenza del Derthona. La cerimonia-tributo si svolgerà pochi minuti prima dell’inizio.

MEDIA La telecronaca della partita sarà trasmessa in diretta streaming via Youtube sul nostro canale Derthona Official Tv.