Monferrato Basket: venerdì e sabato il Memorial Mattighello

Il torneo, giunto alla terza edizione, è ormai un appuntamento fisso in memoria dell'ex dirigente Checco Mattighello . Nelle precedenti stagioni, si sono sempre coronati Campioni i padroni di casa della Rucker San Vendemiano. Questa edizione vedrà affrontarsi nella prima semifinale alle ore 18.30 la Rucker e Vicenza, prossime avversarie dei rossoblù in campionato, mentre alle 21 la Novipiù sfiderà Roseto, compagine di Serie B Nazionale Girone B. Per coach Fabio Corbani, capitan Martinoni e Wojciechowski sarà un ritorno quello a Treviso, posto dove hanno condiviso insieme l'esperienza di settore giovanile alla Benetton, canotta con la quale sia Kuba che Marti hanno esordito in Serie A. Il sabato saranno poi in programma le finali alle ore 17 e 19.30 rispettivamente.

Di seguito il programma completo:

Venerdì 6 settembre, Semifinali

Rucker San Vendemiano vs Basket Vicenza ore 18:30

Novipiù Monferrato Basket vs Roseto ore 21:00

Sabato 7 settembre

Finale terzo/quarto posto ore 17:00;

Finale ore 19:30.

I biglietti per il 'Memorial Mattighello' sono disponibili su TicketMaster

È possibile acquistare sia un mini-abbonamento per la due giorni, che il biglietto valido per la singola giornata (2 partite).

Fabio Corbani - Coach Novipiù Monferrato Basket: «Sarà un torneo per noi davvero interessante. Il prossimo campionato di Serie B si presenta molto diverso dalle passate edizioni, quindi sarà una competizione del tutto nuova per me, per i nuovi arrivati, ma anche per chi la B l'ha giocata e vissuta negli ultimi anni. Il livello sarà sicuramente più alto e più alta sarà anche la fisicità. Viste le tante variabili per noi è importante poter iniziare a capire come sono le squadre, quale sarà il ritmo delle partite e quale tipo di pallacanestro si andrà a giocare.»