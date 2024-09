Rainbow Team: tutto è pronto per il 10° Waterfestival

Prende forma la decima edizione del Waterfestival 2023 : l’evento organizzato da Rainbow Team , diventato un ‘must’ nel circuito della motonautica internazionale, andrà in scena come da tradizione sul Lago di Viverone da venerdì 13 a domenica 15 settembre .

Si rinnova quindi la partnership tra la celebre scuderia di Casale Monferrato, Federazione Italiana Motonautica e un territorio che, insieme ai suoi sponsor, supportano il team arcobaleno nella promozione e nel rilancio della motonautica in una regione storicamente centrale per la disciplina come il Piemonte.

Una collaborazione dalle mille sfumature che ha generato grandi risultati e per il 10° anno darà vita a un appuntamento centrale e di grande impatto mediatico, turistico e sportivo sia per la Regione Piemonte che per la FIM.

A fare da introduzione all’intero evento sullo specchio d’acqua biellese toccherà al Trofeo Piemonte Formula Match Race Giovanile che vedrà sfidarsi oltre 15 giovanissimi talenti su gommoncino: a rappresentare i colori arcobaleno ci penseranno Gaia Genova, Federico Zola (originario di Viverone) e Stefano Genova.

Nella splendida cornice del lungo lago, a fare da contorno al Waterfestival ci saranno le tre serate di intrattenimento musicale e gastronomico grazie allo street food e ai concerti live grazie all’iniziativa della Pro Loco di Viverone. Tutte le informazioni sui canali social della Pro Loco.

«Ancora una volta riusciremo a portare piloti piemontesi a competere ai maggiori livelli giovanili - spiega Fabrizio Bocca, team principal del Rainbow Team e leggendario pilota Campione del Mondo di F1H2O nel 1992 – Ma allo stesso tempo il Gran premio di Viverone si conferma un evento particolarmente apprezzato e dal respiro internazionale».

«I nostri ragazzi sono pronti a dare il meglio: un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor e partner istituzionali che ancora una volta hanno riposto fiducia non solo nell’iniziativa ma anche nel Rainbow Team. Non vediamo l’ora di iniziare» dice Elisa Bocca, team manager e responsabile del settore giovanile del Rainbow Team.

Quello che andrà in scena sarà un evento coinvolgente non solo per gli ‘addetti ai lavori’ ma anche e soprattutto per gli appassionati e più curiosi che vorranno approcciarsi al fantastico mondo dei motori sull’acqua, a dimostrazione della sua grande vocazione turistica: da venerdì a domenica, infatti, sarà possibile vivere le sensazioni di un vero pilota sedendo sul catamarano biposto di Formula 2 pilotato proprio da Fabrizio Bocca.