BEA Chieri: riparte il progetto Leopardi Future Lab

Continua a delinearsi il programma per il Settore Giovanile 2024-2025 che ha iniziato a lavorare in questi giorni al PalaGialdo. Con l’obiettivo di alzare ancora una volta l’asticella, riparte il progetto Leopardi Future Lab : una seconda squadra BEA sarà al via dei prossimi campionati senior, composta interamente da giovani del vivaio chierese, che potranno così da subito confrontarsi con la pallacanestro “adulta” e sperimentare in un contesto altamente formativo.

Nella stagione che sta per iniziare, il gruppo sarà affidato a Coach Walter Potenza e affronterà il campionato DR2, il cui livello negli anni si è costantemente alzato complice la riforma dei campionati senior e sarà un bel banco di prova per i giovani chieresi. Per tutti, sarà un importante momento di crescita che, parallelamente all’impegno nei campionati giovanili, offrirà occasioni per migliorarsi e accelerare il processo di crescita.

«La crescita a 360 gradi di tutti i nostri tesserati è da sempre il nostro principale obiettivo – commenta il GM Salvatore Morena – In questo scenario, il progetto Leopardi Future Lab è per noi importante. Partecipiamo al campionato DR2 di diritto, farlo con i ragazzi del Settore Giovanile è una scelta che facciamo per guardare al futuro e al percorso di tutti i nostri ragazzi: siamo sicuri che non potrà che essere un ulteriore stimolo per loro».