Bertram Derthona: dopo Milano c’è il Partizan Belgrado

Prosegue a ritmi serrati e contro avversarie di blasone il precampionato della Bertram Derthona. Con ancora nella mente la splendida atmosfera vissuta mercoledì per la “prima” sul Campo Luigino Fassino della facility della Cittadella dello Sport “Pietro e Marcellino Gavio” contro l’EA7 Emporio Armani Milano, vinta dai campioni d’Italia per 82-69, dopo appena tre giorni la formazione allenata da Walter De Raffaele si confronterà contro un’altra compagine di Eurolega. Nel primo pomeriggio di oggi i bianconeri sono volati in Sicilia dove domani alle ore 18:15 li aspetta al PalaIlio di Trapani la sfida contro una superpotenza del basket europeo come il Partizan Belgrado, prima semifinale del quadrangolare organizzato dalla Trapani Shark. In palio la finale del giorno dopo contro la vincente dell’incontro tra i padroni di casa granata neopromossi in Serie A e i giapponesi dei Ryukyu Golden Kings, in programma domani alle 21. Stessi orari per le finali della domenica, alle 18:15 quella 3°-4° posto, alle 21 per aggiudicarsi il trofeo.