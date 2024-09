Moto Club Alfieri: Sabrina Lazzarino medaglia d'argento al Campionato italiano Under23/Senior

Si è concluso anche per i piloti del moto club Alfieri di Asti il Campionato Italiano enduro Under23 Senior. L'ultima tappa è andata in scena ieri a Pieve di Teco, in Liguria. Una gara complessa, con molte prove annullate per impraticabilità date le condizioni meteo che hanno imperversato per tutta la giornata. Gli Alfieri hanno portano a termine la gara in modo esemplare, concludendo il Campionato con ottimi risultati. Alessio Berger nella gara di domenica ha conquistato il terzo posto nella categoria Cadetti, mentre Gabriele Doglio la quinta nella Junior 250 2 tempi. Sabrina Lazzarino ha vinto nella categoria Femminile.