Green Park: al via la scuola tennis

Sarà questa la prima stagione piena del rinato Green Park di Rivoli che dopo l’apertura nello scorso giugno ha pianificato tutte le proposte legate agli sport di racchetta e in particolare a quello che lo ha sempre visto in prima linea, fin dalla sua fondazione risalente a quasi 50 anni fa. Il tennis, naturalmente, tornato a recitare in Italia un ruolo da protagonista assoluto grazie alle imprese di Sinner e compagni.

Nella settimana corrente sono in pieno svolgimento le prove gratuite per giocatori e appassionati di tutte le categorie, dai più piccoli agli adulti. Per i primi l’orario è dalle 15 alle 18. Per gli adulti dalle 19 alle 21. Sabato 14 settembre, alle 17, la presentazione dello staff tecnico che per quanto concerne il tennis può vantare ben 5 maestri nazionali FITP e un Tecnico Nazionale. Sono Matteo Molino, responsabile del tennis, Aurora Gallini, Alessandro Midana, Ramon Rodriguez Carrera, Luca Queirolo e Barbara Garbaccio, quest’ultima anche al vertice della dirigenza del club. Ogni maestro curerà un settore specifico, dalla propedeutica al mini-tennis, arrivando al perfezionamento per poi passare al preagonismo e all’agonismo. Nel periodo invernale saranno sei i campi (otto in totale quelli del club) sui quali si svolgeranno le attività didattico-sportive.

Tra le peculiarità della scuola tennis spicca l’integrazione assoluta dei programmi con i professionisti della preparazione atletica, altro corpo di quattro esperti guidati dal responsabile Marco di Palma. Accanto a lui Alessandro Viale, Silvia Furano e Giovanna Cerutti. I programmi saranno personalizzati e il dialogo tra maestri e preparatori costante per capire lo stato di avanzamento del percorso di ogni allievo. Sarà sempre lui al centro dell’intero complesso per una crescita sì tecnica ma anche e soprattutto personale e di formazione a 360°. Ciò che si impara con questa metodologia servirà al bambino e all’allievo nella vita, in qualsiasi ambito andrà ad esprimersi. Il primo step prende la forma di specifici test fisici e di coordinazione, con richiami periodici per monitorare la risposta dell’allievo e apportare le eventuali correzioni. Si parte dai 3 anni (2021) e si arriva, come detto, al settore agonistico.

I componenti dello stesso avranno a disposizione aree dedicate, su tutte la palestra attrezzata con strumentazione e programmi all’avanguardia: «È fondamentale – spiega la dirigenza del club – approcciarsi al tennis nel modo giusto metabolizzando fin dalla giovanissima età l’importanza del binomio tecnica-preparazione. Ciò vale ovviamente anche per gli adulti ai quali sono dedicati corsi specifici. Nel nostro sport non si smette mai di imparare e migliorare. Il primo esempio è il numero 1 del mondo, Jannik Sinner».

Massima attenzione anche alle altre componenti che fanno parte di una proposta attuale d’insegnamento, da quella mentale a quella legata alla corretta alimentazione. Ci si ricollega in questo alla filosofia dominante al Green Park di Rivoli. Stiamo parlando della ricerca del benessere in tutte le sue forme. Questo vale per i singoli ma soprattutto per le famiglie. Chi entra al Green Park deve sapere che avrà a propria disposizione tutte le opportunità per curare la propria persona, facendo sport o relax. L’idea, che si è persa negli anni per la vita frenetica che tutti conduciamo, è quella di offrire alla famiglia un approdo sicuro nel quale ogni elemento possa trovare soddisfazione. Il genitore che accompagna il figlio o la figlia alla scuola tennis potrà rimanere attivo a sua volta facendo sport o usufruendo dei molti servizi del club, dalla postazione co-working per lavorare in un ambiente che esalta la distensione, all’area relax, dal ristorante al parrucchiere. Ecco la parola benessere, il concetto di star bene, che riemerge forte e chiaro per appagare anche i più esigenti.

Il club è inoltre accessibile a tutti, realizzato senza barriere architettoniche per consentire la pratica e la frequentazione anche ai disabili. Nell’area del rivolese non esiste una struttura simile in grado di facilitare la pratica sportiva a coloro che proprio attraverso questi percorsi possono ritrovare stimoli per il vero reinserimento. Tornando ai tecnicismi della Scuola Tennis il rapporto allievo – maestro sul campo sarà al massimo di 1 a 4 già a partire dalla propedeutica, ulteriore testimonianza della cura riservata al settore. Tra i servizi offerti spicca anche quello del trasporto degli allievi e loro accompagnatori dal circolo alla stazione Fermi della metropolitana, in un senso e nell’altro, con apposita navetta.

Parlando di sport di racchetta al Green Park è stato fatto un investimento importante anche sul Pickleball, disciplina che in Italia si sta affacciando ora ma che in America conta già circa 40 milioni di praticanti. Sono quattro i campi per praticarlo nel club rivolese. Open day, in questo settore, il 16-17 e 18 settembre. Il responsabile della sezione è Umberto Navone. Corsi per ragazzi e adulti e anche in questo nuovo settore massima integrazione tra tecnica e preparazione fisica. Appuntamento da non perdere quello del 29-30 novembre e 1 dicembre con i corsi per ottenere la certificazione PTR.