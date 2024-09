Overall Cycling Team: Giovani Bisoni, bel piazzamento alla Astico - Brenta

Dopo Nicolas Frigo e Fabio Crespi e' la volta di Giovanni Bisoni che ottiene un onorevole 6^ posto alla classica veneta Astico - Brenta corsa domenica. Bisoni e' stato bravo ad azzeccare la fuga di sette elementi creatasi nelle fasi finali di gara dopo aver scollinato l'ultimo GPM di giornata. Un risultato che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, il buon lavoro svolto dal Team nei confronti dei giovani under.

Adesso il programma prevede l'impegno di Sovizzo, con la Piccola Sanremo, per poi proiettarsi alla lunga trasferta in Puglia.