Monferrato Basket: Bullismo? Ti rimbalzo!

Synergie Italia , Risorse Italia e Fondazione Carolina , in collaborazione con Monferrato Basket e Campus Monferrato , con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato , ti invitano a due momenti imperdibili in Piazza Castello - Area Eventi:

Ore 16:00:

Le giovanili del Monferrato Basket ti aspettano per una dimostrazione di Street Basket! Lo sport come strumento di inclusione e crescita personale, per promuovere il rispetto e il lavoro di squadra.

Ore 17:00 – 18:30:

Partecipa all’incontro aperto sul Cyberbullismo: “Bullismo? Ti rimbalzo!”. Un’occasione per riflettere sull'uso consapevole delle nuove tecnologie e del web. Scopri strumenti utili per navigare in sicurezza nel mondo digitale.

Questo evento fa parte del percorso gratuito di prevenzione “Cittadinanza digitale: Una partita da vincere”, a cura di Synergie Italia, Risorse Italia e Fondazione Carolina, che ha già coinvolto oltre 5000 studenti attraverso 270 corsi in tutta Italia!

Per saperne di più visita la pagina del progetto

Non mancare, ti aspettiamo!