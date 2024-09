FISI-AOC | Skiroll: Elisa Sordello 13ª ai Mondiali

La pista di Ziano di Fiemme è stata teatro della 15 km con partenza in linea della categoria senior femminile. La vittoria è andata, come da pronostico, alla mattatrice svedese Linn Sömskar. Dietro di lei la norvegese Groetting, mentre sul terzo gradino del podio si piazza una splendida e volitiva Stefania Corradini: per lei si tratta di una medaglia di grande valore, in quanto nativa della vicina Castello di Fiemme, e rappresenta una sorta riconoscimento per tutti gli sforzi fatti in questi anni.