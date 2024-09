BEA Chieri: il calendario della Serie C dei Leopardi

Nei giorni scorsi, il comitato regionale FIP Piemonte ha ufficializzato il calendario della prima fase campionato di Serie C Interregionale . BEA Chieri è inserita nel Girone C, con avversarie esperte e ambiziose, in un raggruppamento dove i Leopardi intendono da subito giocare un ruolo da protagonisti. Per il territorio, è la prima volta a un livello così alto, oltre i confini regionali.

Le partite casalinghe si giocheranno al PalaEinaudi di Moncalieri, data la mancata dotazione del parquet al PalaGialdo di Chieri, la domenica alle 18.

Il debutto è per 6 ottobre, in trasferta, con Scuola Basket Asti, l’anno scorso già affrontata dai Leopardi in Serie C Unica. La settimana dopo, la prima gara casalinga sarà con Arona Basket, poi si tornerà nuovamente in trasferta a Novara. La quarta giornata vedrà BEA affrontare Robbio al PalaEinaudi, prima di continuare con la prima trasferta lombarda con la US Marnatese, il GS Casorate (casa) e la Pallacanestro Ciriè (trasferta). Dopo la trasferta con Teens Basket Biella, i Leopardi affrontano Wiz Legnano 91 in casa. Dicembre inizia con la trasferta da Biella Next e, prima della pausa natalizia, c’è ancora spazio per incontrare Varese Academy (casa) e il Basket Venegono. La prima partita del 2025 e ultima del girone di andata è sabato 11 gennaio al PalaRavizza con la Sanmaurense Pavia. Il girone di ritorno termina al PalaEinaudi il 13 aprile 2025. Successivamente, la stagione proseguirà con le seconde fasi del campionato.

IL CALENDARIO COMPLETO

Andata

06/10/2024 : Scuola Basket Asti vs BEA Chieri (18:00, Palasanquirico – Asti)

13/10/2024 : BEA Chieri vs Arona Basket (18:00, Pala Einaudi – Moncalieri)

20/10/2024 : Basket College Novara vs BEA Chieri (17:30, Palasport Sartorio – Novara)

27/10/2024 : BEA Chieri vs Fluidotecnica Aironi Robbio (18:00, Pala Einaudi – Moncalieri)

02/11/2024 : US Marnatese vs BEA Chieri (18:30, Palagorla – Gorla Maggiore)

10/11/2024 : BEA Chieri vs GS Casorate (21:00, Pala Einaudi – Moncalieri)

16/11/2024 : Pallacanestro Ciriè vs BEA Chieri (21:00, Palestra S. Medie – Nole)

24/11/2024 : Teens Basket Biella vs BEA Chieri (18:00, Palabiella – Biella)

01/12/2024 : BEA Chieri vs Wiz Legnano 91 (18:00, Pala Einaudi – Moncalieri)

07/12/2024 : Biella Next vs BEA Chieri (20:45, Palabiella – Biella)

15/12/2024 : BEA Chieri vs Varese Academy (18:00, Pala Einaudi – Moncalieri)

22/12/2024 : BEA Chieri vs Basket Venegono (21:00, Palazzetto Einaudi – Moncalieri)

11/01/2025: Sanmaurense Pavia vs BEA Chieri (18:00, Palaravizza – Pavia)

Ritorno

19/01/2025 : BEA Chieri vs Scuola Basket Asti (21:00, Pala Einaudi – Moncalieri)

25/01/2025 : Arona Basket vs BEA Chieri (21:00, Pal.to del Sport – Arona)

02/02/2025 : BEA Chieri vs Basket College Novara (21:00, Pala Einaudi – Moncalieri)

09/02/2025 : Fluidotecnica Aironi Robbio vs BEA Chieri (18:00, Palazzetto – Robbio)

16/02/2025 : BEA Chieri vs US Marnatese (18:00, Pala Einaudi – Moncalieri)

22/02/2025 : GS Casorate vs BEA Chieri (19:00, Palestra Comunale – Casorate Sempione)

02/03/2025 : BEA Chieri vs Pallacanestro Ciriè (18:00, Pala Einaudi – Moncalieri)

09/03/2025 : BEA Chieri vs Teens Basket Biella (18:00, Pala Einaudi – Moncalieri)

15/03/2025 : Wiz Legnano 91 vs BEA Chieri (18:30, Knights Palace – Legnano)

23/03/2025 : BEA Chieri vs Biella Next (18:00, Pala Einaudi – Moncalieri)

29/03/2025 : Varese Academy vs BEA Chieri (20:30, Palazzetto Arcisate – Varese)

05/04/2025 : Basket Venegono vs BEA Chieri (18:00, Palestra – Venegono Superiore)

13/04/2025: BEA Chieri vs Sanmaurense Pavia (18:00, Pala Einaudi – Moncalieri).

Nelle prossime settimane, partirà la campagna abbonamenti per la vendita dei biglietti delle gare casalinghe.