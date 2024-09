Tamburello a Muro, i vincitori del Campionato Giovanile

Nello scorso weekend circa duecento giovani giocatori di Tamburello a Muro provenienti da varie regioni italiane si sono incontrati in Monferrato per partecipare alla “Younger Wall Champions Cup”, il Campionato Giovanile di Tamburello a Muro denominato “Colline del Monferrato” che ha coinvolto complessivamente oltre venti formazioni, suddivise in sette categorie. Un grande tributo alle promesse del tambass che ha visto svolgersi le numerose partite sui cinque sferisteri della storica area del “muro” piemontese ovvero Calliano Monferrato, Moncalvo, Montechiaro d’Asti, Montemagno Monferrato e Portacomaro. A trionfare sono state le seguenti società: Chiusano (Under 8), Settime (Under 10 e Under 14 Maschile), Monale (Under 12 Maschile), Tigliole (Under 12 Femminile) e Segno (Under 14 Femminile e Under 18 Maschile). Grandi applausi a tutti i partecipanti che hanno poi posato per la foto ricordo di gruppo sulle gradinate dello Sferisterio di Calliano, luogo dove è avvenuta la finale.