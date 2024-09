Moto club Alfieri: i risultati del weekend

Fine settimana di grandi soddisfazioni quello appena trascorso per i piloti del moto club Alfieri di Asti.

Nell'ultima tappa del Campionato regionale di motocross 125 Junior l'Alfiere Lorenzo “Lollo” Bonino ha chiuso secondo, conquistando la medaglia d'oro nel Campionato.

Nel weekend i piloti sono stati impegnati anche a Rieti, in occasione della penultima tappa del Campionato italiano enduro Major.

Luca Politanò ha chiuso secondo nella Expert 250 4 tempi, mentre Mauro Vanara sesto nella Ultraveteran 4 tempi.

Parallelamente, il moto club astigiano ha partecipato anche alla manifestazione “Sport in piazza”, ieri in piazza Alfieri ad Asti. 112 i bambini che hanno provato a cimentarsi con le moto nella pista allestita apposta per l'occasione.