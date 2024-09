Settimana di grandi impegni per Overall Cycling Team

Oggi si e' gareggiato a Collecchio, in casa del main sponsor Tre Colli, purtroppo senza raggiungere risultati di rilievo che invece il Team avrebbe voluto regalare alla Famiglia Persegona che da molti anni sostiene l'attivita' di Overall. Domani Kermesse a Sannazzaro de Burgundi e da giovedi a domenica lunga trasferta al sud per la Challenge Pugliese. Tappe a Lucera, Bari, Ceglie, Polignano dove saranno al via Fraccaro, Alassio, Morello, Tibald, Bisoni, Frigo.

Sabato a Citta' di Castello, lo specialista Daniel Tommaso si presentera' al via della cronometro Memorial Renato Amantini.