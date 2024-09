La Bertram chiuderà la preseason nella sua Tortona

Annullata la Lake Basket Cup, la Bertram Derthona sosterrà ugualmente in questo weekend l’impegno finale del suo precampionato 2024/25. Avversaria sarà la stessa squadra che avrebbe affrontato nella semifinale del torneo di Lecco, la Nutribullet Treviso. La formazione dei due ex bianconeri Bruno Mascolo e JP Macura sarà ospite della Cittadella dello Sport “Marcellino e Pietro Gavio” di Tortona, dove alle ore 17 di domenica 22 sul campo della facility ci sarà l’ottava e ultima amichevole degli uomini allenati da Walter De Raffaele prima del debutto ufficiale nel campionato di Serie A Unipol, in programma domenica 29 settembre alle ore 17 contro la Vanoli Cremona al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

BIGLIETTI - I tagliandi per il match con Treviso, al prezzo unico di 10 euro, saranno acquistabili soltanto online dalle ore 12 di domani, sabato 21, sul sito di Vivaticket.