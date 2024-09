Bertram Derthona batte Treviso nell'ultimo test precampionato

La Bertram Derthona chiude con un incoraggiante successo il suo precampionato 2024/25. Sul campo di casa della facility della Cittadella dello Sport “Marcellino e Pietro Gavio” di Tortona la formazione bianconera batte la Nutribullet Treviso per 86-78, nell’amichevole organizzata dalle due squadre per sopperire all’annullamento della Lake Basket Cup di Lecco che le avrebbe viste avversarie in semifinale in questo weekend.

LA PARTITA Senza i suoi due lunghi Gorham e Kamagate, a riposo precauzionale, la squadra allenata da Walter De Raffaele passa quasi tutto il primo tempo a inseguire gli avversari degli ex Mascolo e Macura, fino a raggiungere il -12 di passivo massimo con l’attacco trevigiano guidato da Bowman (31-43 al 18’), strappo presto ricucito da un Severini in grandissima forma al tiro da oltre l’arco (5/6 da tre, alla fine) per il -5 tortonese di fine primo tempo, 41-46. Nella ripresa il copione cambia completamente, il duo di piccoli Kuhse e Vital (tutti nel secondo tempo i suoi 14 punti) fa cacciare la freccia ai padroni di casa, che sulla scorta del 26-16 del terzo periodo (67-62 al 30’) riescono a non farsi più sorpassare nel quarto finale. Dove è un 2/2 da tre consecutivo di Kuhse a chiudere la sfida nel minuto e mezzo conclusivo prima per l’83-74 e poi per l’86-76.

Chiusa con l’ottava amichevole la preseason, da martedì per i Leoni inizierà la settimana-tipo di preparazione alle gare di campionato. Primo appuntamento domenica 29 settembre alle ore 17 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per la sfida casalinga contro la Vanoli Cremona, per l’esordio nella Serie A Unipol 2024/25. La Società ricorda che è ancora aperta la campagna abbonamenti per le 18 gare interne sicure di Serie A e Basketball Champions League.

DICHIARAZIONI «Una prestazione eccellente da parte nostra, gara in grande crescita contro un’avversaria molto talentuosa con tanti punti nelle mani», dice il vice allenatore bianconero Iacopo Squarcina. «Siamo stati molto bravi in difesa prima ad adattarci alla loro pallacanestro e poi ad imporre la nostra nel corso della gara e, in attacco, a condividere il pallone e colpire con i nostri punti di forza. Una partita che ci fa chiudere sicuramente bene la preseason dondoci fiducia e morale per l’inizio della stagione, che non sarà dei più facili ma che affrontiamo con grande voglia, motivazione e convinzione nelle nostre capacità».

Bertram Derthona 86

Nutribullet Treviso 78

Parziali (21-28, 41-46, 67-62)

Tabellini:

Bertram: Zerini 4, Vital 14, Kuhse 11, Candi 4, Farias ne, Denegri 5, Strautins 11, Baldasso 5, Biligha 9, Severini 16, Josovic, Weems 7. All. De Raffaele.

Nutribullet: Bowman 15, Harrison 7, Torresani, Mascolo 8, Mazzola, Mezzanotte 4, Olisevicius 14, Alston 13, Paulicap 10, Macura 7. All. Vitucci.

Arbitri: Quarta di Torino, Puccini di Genova, Rezzoagli di Genova.