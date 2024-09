Fitarco Piemonte: Mondiali Tiro di Campagna, azzurri d’argento

Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi), primo al termine delle qualifiche con 719 punti, conquista il bronzo arco nudo maschile nella finalina contro il francese David Jackson (45-43).

Medaglia d’argento per Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi) che, dopo aver concluso in prima posizione la qualifica (813 punti) nel compound femminile Under21, si arrende in finale alla svedese Ringström (60-63).

Argento anche per Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia), al maschile, che aveva concluso in seconda posizione la qualifica con 821 punti, che cede però in finale allo statunitense Dewey Hathaway per 66-69.

La squadra femminile è campione del mondo, grazie alle frecce di Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi), Roberta Di Francesco e Cinzia Noziglia, che battono in finale gli Stati Uniti ma solamente alle frecce di spareggio (53-53, T:14-11).

Al maschile è medaglia d’argento per il trio composto da Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi), Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) e Massimiliano Mandia, battuti solamente nella finale dalla Slovenia 61-58.

Titolo mondiale anche nel mixedteam arco nudo, la coppia Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) e Cinzia Noziglia si impongono nettamente (70-62) sugli Stati Uniti.

Tra gli Under21, vittoria (senza titolo però) per la squadra femminile con Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi), Barbara Feltre e Lucia Mosna che battono 54-51 gli Stati Uniti.

È invece un argento mixedteam compound Under21 tutto piemontese grazie alla coppia Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi) e Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) fermati solo di misura in finale (87-88) ancora una volta dagli Stati Uniti.

D’argento anche il mixedteam ricurvo con Simone Dezani (Arcieri delle Alpi) e Lucia Mosna fermati in finale dalla Repubblica Ceca (64-62).



