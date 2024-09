Motovelofromo Torino: MediCare Padel Contest Torino

Il MediCare Padel Contest Torino è il primo torneo internazionale di padel adattato sul territorio italiano.

Dal 26 al 28 settembre, al Motovelodromo “Fausto Coppi” di Torino, i migliori giocatori al mondo di padel “en silla” – in sedia a rotelle – si sfidano sul campo insieme a squadre composte da rappresentanti delle istituzioni e delle aziende che hanno sostenuto e sostengono il progetto di rinascita e riqualificazione del Motovelodromo all’insegna dell’inclusività. Per l’occasione sono in programma laboratori per adulti e bambini, lezioni gratuite e sfide di padel con i campioni di padel adattato e gli istruttori federali del Motovelodromo. Il torneo di padel adattato si svolge giovedì 26 dalle ore 10 alle ore 18 e venerdì dalle ore 10 alle ore 13, con la finale alle ore 20. La competizione a squadre venerdì 27 dalle 15 alle 20 e sabato 28, dalle 10 alle 20. Inoltre, da martedì 24 i campioni di padel adattato giocheranno con i bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori che frequentano il Motovelodromo.