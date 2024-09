Greentour: una straordinaria edizione!

Greentour 22 settembre 2024: straordinaria edizione che vede all'arrivo ben 2000 partecipanti, divisi tra la corsa e camminata ludico motoria su tre percorsi, 5km/9,5km/20 km!!! Grande soddisfazione da parte di tutti: in primis gli atleti e amatori che hanno goduto del paesaggio e dell'evento in generale e poi di tutta la squadra di organizzatori, volontari, sponsors, istituzioni e sostenitori che hanno portato avanti questa 6^ edizione all'insegna dello sport e del divertimento, con un occhio di riguardo per il tema AMBIENTE.