Oleggio Basketball: esordio con sconfitta a Gazzada

Un buonissimo avvio e poi un confronto che ha visto gli Squali riagganciare gli avversari più volte e poi cedere soltanto nel finale. Nella prima giornata della prima fase di campionato di serie B l’ Oleggio Magic Basket cede a Gazzada 81-74 con tanti buoni spunti da portare a casa come esordio assoluto nel mondo Senior per la maggior parte dei biancorossi.

Gazzada inizia con Tannoia, Lovato, Warden, Cassinerio e Gayè, per gli Squali ci sono De Ros, Casella, Lonati, Pilotti e Suigo. L’avvio biancorosso scalda subito il pubblico con De Ros dal suo arco e Suigo al ferro (2-5). L’asse De Ros/Suigo consegna l’8-12 e Borsani da tre va per l’8-15 e pausa Gazzada. Squali sull’8-18, Dell’Acqua fa suonare la prima sirena 10-18. Kovachev per il 12-20, Dell’acqua accorcia 21-22 e una un confronto di tanta intensità. Squali avanti 23-26 e la difesa serrata fa faticare e non poco i padroni di casa. Sul 25-26 è Catalani a richiamare i suoi, al rientro parziale di casa che vale il 33-26; Casella, Suigo e Lonati pareggiano in un amen (33-36), L’intervallo è in assoluto equilibrio (36-35).

Al rientro continua il punto a a punto, Casella centra la retina tre volte dalla lunetta (41-43), Gazzada poi mette la freccia con Warden dall’arco (48-43) e gli Squali si trovano all’inseguimento. Dell’Acqua per il 55-47, poi capitan Pilotti va a segno allo scadere e la tripla di Ceccato accorcia le distanze (55-52). Terza sirena da 58-52. Nel quarto quarto Gazzada prova a “confermarsi” davanti (62-56), le triple di Borsani e Casella sono importantissime (65-62) ed è Lonati a fissare il -1 (65-64). Difesa serrata dei biancorossi, ancora Lonati per il 67-66 e con la tripla il tabellone dice 70-68. Il finale è acceso, De Ros è cecchino dalla lunetta ed è 75-71 a meno di due minuti dalla fine, Squali per il 77-74 e ancora la speranza accesissima, una tripla di casa da lontanissimo chiude i giochi, finale 81-74.

Gazzada 81

Oleggio 74

Parziali (10-18; 26-17; 22-17; 23-22)

Gazzada: Aliverti ne, Cassinerio, Mina 12, Tannoia 4, Pesenato ne, Warden 16, Dell’Acqua 23, Dagri 13, Gayè 2, Canelli ne, Lovato 11, Tenconi. All. Bianchi.

Oleggio: Alberti, De Ros 10, Casella 15, Pilotti 8, Toffanin, Borsani 10, Youssef, Suigo 6, Lonati 16, Cortellino, Ceccato 3, Kovachev 6. All. Catalani.