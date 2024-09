Basket College Novara: riparte il minibasket targato College

Con l’inizio dell’anno scolastico è arrivata al termine anche l’edizione numero cinque del Summer College City Camp, il Centro Estivo Sportivo per bambini da 5 a 15 anni organizzato ogni anno da Basket College Novara in collaborazione con NovaCoop presso il College Square Garden di Via Poerio.

«Anche quest’anno abbiamo raccolto grandi soddisfazioni dalle famiglie che hanno partecipato, registrando il tutto esaurito – chiosa il Presidente di College Novara Andrea Delconte – la formula del centro estivo sportivo con giochi all’aria aperta si è rivelata ancora una volta vincente, dobbiamo dire che quest’anno buona parte del merito è della nostra nuova Responsabile, l’Insegnante Barbara Rosa, che ha saputo portare innovazione e idee che hanno ulteriormente rilanciato al nostra offerta».

Ma l’attività di basket per 365 giorni all’anno di College Novara non si ferma, con la fine del College City Camp riprendono di gran lena le attività de “La Scuola Basket di Novara” ovvero l’attività di formazione e crescita condotta nelle scuole e nelle palestre, con il Minibasket dedicato alla fascia di età dai 4 ai 14 anni. Grazie a Istruttori ed insegnanti altamente qualificati, la Scuola Basket di Novara prosegue in realtà anche dopo i 14 anni con la formazione agonistica dei piccoli atleti chiamati all’ingresso nelle squadre giovanili College, con la possibilità di raggiungere al vertice la prima squadra in serie C.

«Anche questo nuovo progetto sta raccogliendo moltissimo interesse e tantissime adesioni – conclude il Presidente di Basket College Novara Andrea Delconte – è stata fondamentale la nostra storica collaborazione con NovaCoop, infatti così come al Summer College City Camp, anche durante le lezioni di minibasket de La Scuola Basket di Novara, nelle scuole o nelle palestre, potremo offrire ai nostri Piccoli Collegiali una sana e gustosa merenda».

Gli interessati alla Scuola Basket possono contattare (anche soltanto via Whatsapp) il numero 3428417325.