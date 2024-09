La Paffoni prepara la trasferta in Sicilia

Coach Riccardo Eliantonio presenta così la sfida: «È la prima di campionato, quindi c’è grande attesa anche per capire come porteremo in campo le nostre idee di gioco in un contesto sicuramente diverso da quello delle amichevoli. Abbiamo qualche acciacco anche se è solo l’inizio della stagione, speriamo di risolvere questi problemini in vista di domenica e di arrivare pronti fisicamente alla partita. Capo d’Orlando è una squadra che dispone di un mix molto interessante tra giovani ed esperti. L’uomo di punta è Jasaitis, giocatore esperto e tiratore affidabilissimo. Poi Fresno, guardia di alto livello che ha vinto il campionato con Avellino, bravissimo nell’uno contro uno e con tanto talento a disposizione. Ci sono anche Barattini, Gatti, Antonietti, giocatori esperti che conoscono la categoria e che anche io conosco molto bene. Anche Marini, che ha vestito la nostra maglia un paio di stagioni fa. La partita sarà tosta, giocheremo in un campo che ha visto la Serie A e dovremo affrontarla con concentrazione, senza dimenticare che mercoledì si gioca subito e sabato ancora, con 3 partite in sei giorni per il primo vero tour de force».

La partita sarà visibile su LNP Pass. Seguite le nostre pagine social per essere aggiornati, oppure il Netcasting di Legapallacanestro.