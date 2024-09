Fitarco: Campionati Italiani 3D, doppietta nel compound

Si sono svolti dal 26 al 28 settembre i Tricolori 3D a Cuglieri (OR), ultimo evento outdoor della stagione federale 2024. Come sempre sono stati tanti gli arcieri piemontesi impegnati sui percorsi di gara, provenienti da tante società regionali.

Doppio titolo italiano nel compound: Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) batte 42-41 Paolo Pockaj nella finale maschile, dopo che aveva ottenuto la quinta posizione in qualifica (484 punti). Al femminile, oro per Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) che si impone di misura 39-38 su Ilaria Spanu; Irene aveva ottenuto la seconda posizione in classifica (484 punti anche per lei).

Giuliano Faletti (Arcieri delle Alpi) vince nell’arco istintivo maschile, battendo in finale Luca Rossi 31-26, confermando la prima posizione in qualifica (404 punti).

Si arrende solamente in finale invece Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) ad Alessio Noceti per 40-41. Giuseppe aveva chiuso la qualifica in seconda posizione con 430 punti.

Medaglia d’argento per Mattia Corgiat Loia (Arcieri Iuvenilia) nel compound maschile under20, che conferma la precedente seconda posizione in qualifica (446 punti).

Secondo posto per Tiziano Piumatti (Arclub I Falchi Bra).

Gli Arcieri delle Alpi (Lazzaroni, Seimandi, Vieceli) ottengono il secondo posto a squadre maschili, battuti in finale 103-109 dagli Arcieri Fivizzano.

Nel mixedteam compound: secondo posto per gli Arcieri Iuvenilia (Matzutzi, Bruno) sconfitti dagli Arcieri dell’Airone (78-71) e terza posizione per gli Arcieri delle Alpi (Franchini, Vieceli) che invece battono l’AGM alle frecce di spareggio (83-83, T20-18).

Ma la stagione internazionale del 3D non è ancora finita, gli azzurri sono infatti già in viaggio alla volta di Mokrice (Slovenia) per i Campionati del Mondo di specialità che si svolgeranno nei prossimi giorni.

Risultati completi a questo link.