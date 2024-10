Palavela: riapre al pubblico la pista di pattinaggio libero

Per la gioia dei tantissimi amanti del pattinaggio su ghiaccio, la pista di ghiaccio del Palavela riapre al pubblico per la stagione 2024-25! La pista olimpica che ha visto le gesta dei più grandi campioni di questo sport nel nuovo millennio, considerata unanimemente la pista più bella d’Italia, da venerdì 4 ottobre ritorna ad essere accessibile a tutti, per una stagione che dall’autunno ci porterà alla primavera. La struttura sarà chiusa al pubblico solo nelle due settimane in cui verranno ospitati le gare di Figure Skating, Short Track e il Gala sul ghiaccio dei Torino 2025 Fisu World University Games Winter.

Con oltre 35.000 presenze nella scorsa stagione invernale, il Palavela On Ice si conferma un punto di riferimento immancabile per gli appassionati dell’intrattenimento sul ghiaccio a Torino, luogo di incontro per pattinare liberamente con amici e familiari, per imparare le basi o migliorarsi nella pratica di questo magico sport, ma anche per partecipare ad eventi e spettacoli sempre diversi e coinvolgenti, feste per famiglie e dj set.



I biglietti per accedere alla pista sono acquistabili su TicketOne e presso la biglietteria del Palavela. Tariffe ridotte e tariffe gruppi sempre su TicketOne.



Questi gli orari di apertura:



Ven 21:00-24:00

Sab 16:00-19:50/21:00-24:00

Dom 10:00-13:00/16:00-19:50



Per maggiori informazioni: palavelatorino