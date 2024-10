La Bertram è bella anche in Europa

Dopo quella italiana si apre con un successo anche la campagna europea della Bertram . Al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato seconda vittoria nel giro di tre giorni e pure la Basketball Champions League si inaugura con il sorriso per i bianconeri. La squadra allenata da Walter De Raffaele incamera subito i due punti in classifica nel Girone G al cospetto dei campioni in carica della FIBA Europe Cup, i tedeschi del Niners Chemnitz , battuti 87-81 nel loro esordio assoluto in BCL.

Gorham a referto ma ancora inutilizzabile per il problema fisico che gli aveva fatto saltare anche il debutto di tre giorni prima in Serie A con Cremona, ma anche stavolta i Leoni hanno sopperito bene alla sua assenza trovando il modo di stare avanti nel punteggio per la stragrande maggioranza del tempo. Garrett e Nkamhoua sono coloro che firmano per i tedeschi l’unico vantaggio del match (26-32 al 14’), ben presto ricucito dal duo Weems-Kamagate, con i punti e gli assist del co-capitano tortonese e le stoppate (5 alla fine) e i canestri del centro francese a infilare un 10-0 di break per riportare avanti Tortona, 45-38, che aveva avuto in Kuhse il fautore del +5 di fine primo quarto, lo stesso margine con cui va in vantaggio alla pausa lunga, 47-42.

Nel terzo quarto il Derthona e la tifoseria si accendono insieme a Vital, un assist, una bomba, due liberi e una stoppata della guardia americana consentono al catch-and-shoot di Baldasso da oltre 7 metri di firmare il primo margine in doppia cifra dei padroni di casa, 66-56 al 28’. Kuhse tocca quota 20 punti con la penetrazione del 74-67 del 32’, Chemnitz non molla ma deve fare i conti anche con Strautins, un fattore per tutto il quarto periodo, che propizia l’allungo che sembra poter mettere il risultato al sicuro con l’85-72 a 3’ dalla fine. Ancora una volta i tedeschi però si rifanno sotto e portano ad un finale in volata o quasi, Uguak potrebbe addirittura portare i suoi ad un solo possesso pieno di distanza ma sbaglia il secondo libero del possibile 85-82 a -37”. Ed è sempre l’ala piccola dei tedeschi ad involarsi in contropiede e a prendersi una stoppata ben oltre il ferro di Weems che a 8” dalla fine spegne qualsiasi sogno di rimonta degli ospiti insieme al successivo 2/2 ai liberi di Kuhse per il +6 conclusivo.

L’appuntamento con la Champions League tornerà per la Bertram tra due settimane e di nuovo in casa per la seconda giornata, martedì 15 ottobre alle ore 20:30 gli avversari saranno gli spagnoli del BAXI Manresa, vincitori per 92-64 in casa sul Benfica nel loro match d’apertura.

DICHIARAZIONI

Kyle Weems: «Voglio complimentarmi con la nostra squadra, i compagni e il coaching staff per la preparazione della partita in appena due giorni dopo la partita di campionato. Sono felice per la vittoria, ogni volta che si vince è un tassello in più per costruire. Ora guardiamo avanti».

Coach Walter De Raffaele: «Innanzitutto congratulazioni a Chemnitz, ha giocata una buona partita, dura come sapevamo. Ma noi abbiamo risposto in modo adeguato alla loro fisicità, che è il modo per poter competere a questi livelli. E’ arrivata un’altra vittoria molto importante, soprattutto perché il nostro gruppo è un gruppo nuovo e vincere ci aiuta a trovare quella compattezza necessaria».

Bertram Derthona 87

NINERS Chemnitz 81

Parziali (22-17, 47-42, 68-60)

Bertram: Zerini, Vital 12, Kuhse 22, Gorham ne, Candi 2, Denegri 2, Strautins 16, Baldasso 5, Kamagate 14, Biligha 4, Severini 4, Weems 6. All. De Raffaele.

Chemnitz: Gregori ne, Uguak 1, Garrett 11, Richter 10, Christmas 9, Lansdowne 14, Bailey 4, Nkamhoua 19, Edigin, Tischler 6, Bedime ne, Johnson 7. All. Pastore.

Arbitri: Gedvilas (LTU), Manniste (EST), Jurcevic (CRO).