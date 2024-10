La Granfondo Bra Bra Fenix 2025 viene anticipata

L’anticipo mira a garantire una migliore organizzazione logistica e una maggiore disponibilità per gli atleti e gli appassionati. Non subiranno variazioni i percorsi previsti, che continueranno ad attraversare i territori UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato. L’inversione del senso di marcia dei tracciati, prevista con l’introduzione della “Reverse Edition”, rimarrà la novità principale della prossima edizione.

Le iscrizioni saranno aperte a breve e si prevede un forte interesse, vista l’attenzione crescente che questo evento richiama sia a livello nazionale che internazionale.

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito ufficiale o contattare l’ufficio stampa via email all’indirizzo info@brabra.org.