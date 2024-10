Collegno Basket: esordio casalingo contro i Seagulls Genova

Prestazione da incorniciare per De Bartolomeo, che, insieme a capitan Tarditi, è pronto a prendere per mano i giovani biancorossi in questo percorso di crescita. L'obiettivo è costruire un gruppo solido, dove Fracasso può e deve diventare un leader. Buona la prima anche per Castellino che ha dimostrato di potersi ritagliare minuti importanti nelle rotazioni di coach Comazzi.

Dall’altra parte, i Seagulls arrivano al PalaCollegno dopo una partita casalinga dai due volti contro Varese. I ragazzi di coach Bianchi hanno saputo reagire con grande energia ai primi due quarti nei quali Campus ha toccato i 20 punti di vantaggio, sfoderando un secondo tempo superlativo che gli ha permesso di conquistare la prima vittoria all’esordio in campionato, forti delle prestazioni di Pintus (24 pt), Ferri (21 pt) e Daunys (21 pt).

