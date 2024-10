La Novipiù Monferrato Basket ospita la Rucker

La Rucker allenata da coach Daniele Aniello è sicuramente una delle candidate per stazionare ai piani alti della classifica. Sono stati confermati gli elementi chiave del roster che hanno raggiunto i playoff nella passata stagione di Serie B Nazionale e sono stati fatti innesti mirati e di qualità. Fari puntati sulla guardia lettone Kristaps Gluditis, che la passata stagione ha chiuso con 16 punti di media trascinando la Rucker ai playoff. Al suo fianco nel quintetto è tornato il play Andrea Tassinari dopo diversi anni a Rimini in A2. Nello spot da 3 è stato confermato Alberto Cacace, da Fiorenzuola l'ala forte Jacopo Preti e sotto canestro la conferma di Tommaso Oxilia, lungo atipico che dopo svariate stagioni di A2 si è affermato in questa nuova veste chiudendo la stagione regolare con 9 punti e 8 rimbalzi di media. Dalla panchina Michele Antelli ed il giovane Enrico Tadiotto nelle rotazioni degli esterni, il confermato Mauro Zacchigna ed il centro Luca Fabiani. Chiude il roster il giovanissimo Riccardo Dalla Cia. I ragazzi di Aniello, e del suo assistente ex monferrino Gabriele Longo, arriveranno a Casale reduci da due sconfitte, l'ultima patita solo all'over time mercoledì scorso in casa. Da valutare l'impiego di Cacace che ha rimediato una distorsione alla caviglia nella prima giornata ed è stato tenuto a riposo nella sfida contro Orlandina Basket.

Martinoni e compagni hanno già affrontato San Vendemiano in pre season, squadra di grande caratura, ma con caratteristiche diverse dai rossoblù. I ragazzi di coach Fabio Corbani vogliono continuare su quanto mostrato nella prima gara, facendo divertire il proprio pubblico. La gara di domenica inoltre è stata scelta da LNP per essere trasmessa in chiaro sul canale Twitch della FIP in streaming.

Sarà ancora aperta la Campagna Abbonamenti 24/25 "Un Viaggio Insieme" e tutti i tifosi rossoblù potranno acquistare il proprio abbonamento presso il Monferrato Basket Store negli orari di apertura al pubblico e prima della partita.

Mauro Zambelli - Primo Assistente Novipiù Monferrato Basket: «Non deve ingannare la classifica, incontriamo una squadra di prima fascia, molto talentuosa e con grande capacità nel tiro da tre punti. Abbiamo già assaggiato le loro qualità in preseason. Dovremo essere estremamente concentrati, specialmente nelle situazioni di transizione difensiva e fare una partita di grande applicazione perchè incontriamo un avversario di valore, molto perimetrale e con lunghi dinamici, bravissimi a passarsi la palla e colpire da lontano quando cala la concentrazione».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 17-19.30, sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS, in chiaro sul canale Twitch LNP e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.